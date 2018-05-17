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17 мая 18, 12:44
Боевики обстреляли школу в Светлодарске, ранен один человек
школа
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В Светлодарске пророссийские наемники обстреляли школу, ранение получил один человек.

В Светлодарске Бахмутского района в четверг утром боевики обстреляли школу, один человек ранен. Об этом сообщил в Facebook председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Сегодня около 9:30 пророссийские наемники обстреляли школу в Светлодарске Бахмутского района."Прилетело" и разорвалось прямо в школьном дворе. Ранен один гражданский - он в момент "прилета" на своем автомобиле проезжал мимо школы", - написал Жебривский.

По его словам, среди учителей и школьников пострадавших нет. Учебный процесс приостановлен. Детей распустили по домам.

В школе повылетали окна. Специалисты обследуют, есть ли еще какие-то повреждения в учебном заведении.
telegraf.com.ua
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