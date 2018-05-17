В Запорожье разоблачили шпионскую сеть российских спецслужб

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили в Запорожье сеть информаторов, организованную представителями главного управления Генштаба вооруженных сил РФ.

"Правоохранители установили, что организатором группы, в которую входило шесть человек, является житель Запорожской области. Он в 2015 году, находясь на территории временно аннексированной территории АР Крым, был завербован представителями российских спецслужб. От своих кураторов мужчина получил задание создать разветвленную сеть информаторов на территории Запорожской области", - сообщает в четверг пресс-центр СБ Украины.

Сотрудники СБУ задокументировали, что основной задачей агентов был сбор и передача информации о перемещении военной техники ВСУ в Донецком направлении, проверка наличия и функционирования блокпостов, разработка и отработка безопасных маршрутов въезда на территорию Запорожья с временно оккупированных территорий. Спецслужбы РФ также интересовало расположение объектов критической инфраструктуры, воинских частей, правоохранительных органов и административных зданий региона. Собранную информацию агенты передавали своим кураторам мобильными телефонами и через Интернет.

"Оперативники спецслужбы задержали организатора сети по месту жительства. Во время обысков правоохранители изъяли телефоны, компьютерную технику с доказательствами контактов с российскими кураторами, планы-схемы расположения воинских частей и зданий правоохранительных органов, гранату РГД-5, патроны калибра 5,45 и 9 мм, российскую символику и большое количество военного снаряжения", - говорится в информации.

В рамках открытого уголовного производства по ст.111 (Госизмена) и 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении о подозрении организатору сети.

"Что касается других участников – будет принято отдельное процессуальное решение. Продолжаются следственно-оперативные действия", - говорится в сообщении.