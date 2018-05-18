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Украина
17 мая 18, 21:27
Скорость авто Зайцевой и Дронова в ДТП не установлена
Зайцева
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Оба фигуранта дела отказались проходить экспертизу, чтобы опытным путем установить скорость.

Эксперты не смогли установить скорость автомобилей Lexus и Volkswagen, которые стали фигурантами ДТП в Харькове, унесшего жизни шестерых прохожих. Об этом сообщил портал NewsRoom.

Прокуроры передали судье документ, в котором сказано, что эксперты не смогли провести нужные действия, чтобы установить скорость движение автомобилей за момент до столкновения. Оба подозреваемых по этому делу - Елена Зайцева и Геннадий Дронов отказались участвовать в проверки скорости на месте трагедии. 

- Зайцева не захотела садиться в автомобиль, чтобы показать, что она делала, так как ей тяжело психологически. Обвиняемая боится находится в машине, тем более ехать в ней. Назвать скорость второго авто она также не смогла, - сказано в документах дела. 

Дронов заявил, что ехал не более 40 километров в час, а Зайцева 100-120 километров в час. Но устанавливать истину с экспертами он также отказался. Адвокат Зайцевой Юлия Козырь заявила, что это всего лишь слова, ничем не подтвержденные. Защитник Дронова сказал, что постановления об экспертизах могут быть однобокими "так как в них не задействовали все видеозаписи с центральной улицы города".

СПРАВКА

18 октября 2017 года в Харькове произошло смертельное авария с участием автомобиля Lexus. Он ехал на красный свет и от столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек,  еще 6 получили ранения различной степени тяжести.

Позже в больнице  скончалась еще одна пострадавшая в аварии. За рулем Lexus  находилась  20-летняя девушка, приемная дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Обоих подозреваемых оставили под арестом вплоть до 1 июня без права внесения залога.
kp.ua
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