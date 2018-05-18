Оккупанты открыли огонь по Троицкому: двое погибли, - ООС

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.

Сегодня, 18 мая, около двух часов ночи оккупанты открыли огонь из 122-мм орудий по населенному пункту Троицкое:

"Зафиксировано 15 разрывов артиллерийских снарядов в жилых кварталах поселка. По предварительным данным, двое мирных жителей Троицкого погибли и двое ранены. На место происшествия прибыли спасатели и бригада медицинской помощи", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки враг 60 раз нарушил режим прекращения огня на востоке Украины, 7 украинских воинов получили ранения.

В ЭТО ВРЕМЯ

В "ДНР" от снаряда умер "командир" международного батальона "Пятнашка"

На Донбассе погиб "командир" международного "батальона" "Пятнашка" Олег Мамиев, известный под позывным "Мамай". Об этом сообщил "Союз добровольцев Донбасса".

Информацию о гибели Мамиева подтвердил российский писатель Захар Прилепин, воюющий на стороне так называемой "ДНР".



