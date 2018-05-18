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Украина
18 мая 18, 08:34
Оккупанты открыли огонь по Троицкому: двое погибли, - ООС
Троицкое
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Сегодня, 18 мая, около двух часов ночи оккупанты открыли огонь из 122-мм орудий по населенному пункту Троицкое, двое мирных жителей погибли, еще двое раненых

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.

Сегодня, 18 мая, около двух часов ночи оккупанты открыли огонь из 122-мм орудий по населенному пункту Троицкое:

"Зафиксировано 15 разрывов артиллерийских снарядов в жилых кварталах поселка. По предварительным данным, двое мирных жителей Троицкого погибли и двое ранены. На место происшествия прибыли спасатели и бригада медицинской помощи", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки враг 60 раз нарушил режим прекращения огня на востоке Украины, 7 украинских воинов получили ранения.

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censor.net.ua
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