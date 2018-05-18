Украину накроют дожди с грозами

В пятницу, 18 мая, по всей Украине пройдут дожди, местами с грозами.
Об этом сообщает Gismeteo.
"В пятницу, 18 мая, в Украине ожидается переменная облачность, по всей территории страны пройдут дожди, местами прогремят грозы", - говорится в сообщении.
В частности, в западных областях утром температура воздуха составит +11...+13°С, днем столбики термометров достигнут отметок +16...+20°С.Прогноз погоды 18 мая в Украине: ожидаются дожди с грозами
В северных и центральных областях днем температура воздуха составит +19...+23°С.
На востоке днем воздух прогреется до +22...+25°С.
В южной части днем столбики термометров будут варьироваться в пределах +22...+23°С.
В Киеве ожидается переменная облачность, пройдет дождь. Температура воздуха в течение суток составит +14...+20°С.