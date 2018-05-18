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Новости
Украина
18 мая 18, 08:36
Украину накроют дожди с грозами
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На большей части территории Украины 18 мая пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозы.

В пятницу, 18 мая, по всей Украине пройдут дожди, местами с грозами.

Об этом сообщает Gismeteo.

"В пятницу, 18 мая, в Украине ожидается переменная облачность, по всей территории страны пройдут дожди, местами прогремят грозы", - говорится в сообщении.

В частности, в западных областях утром температура воздуха составит +11...+13°С, днем столбики термометров достигнут отметок +16...+20°С.

Прогноз погоды 18 мая в Украине: ожидаются дожди с грозами

В северных и центральных областях днем температура воздуха составит +19...+23°С.

На востоке днем воздух прогреется до +22...+25°С.

В южной части днем столбики термометров будут варьироваться в пределах +22...+23°С.

В Киеве ожидается переменная облачность, пройдет дождь. Температура воздуха в течение суток составит +14...+20°С.
telegraf.com.ua
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