Украину накроют дожди с грозами

В пятницу, 18 мая, по всей Украине пройдут дожди, местами с грозами.

Об этом сообщает Gismeteo.

"В пятницу, 18 мая, в Украине ожидается переменная облачность, по всей территории страны пройдут дожди, местами прогремят грозы", - говорится в сообщении.

В частности, в западных областях утром температура воздуха составит +11...+13°С, днем столбики термометров достигнут отметок +16...+20°С.

В северных и центральных областях днем температура воздуха составит +19...+23°С.

На востоке днем воздух прогреется до +22...+25°С.

В южной части днем столбики термометров будут варьироваться в пределах +22...+23°С.

В Киеве ожидается переменная облачность, пройдет дождь. Температура воздуха в течение суток составит +14...+20°С.