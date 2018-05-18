В дни похорон воинов-киевлян будут объявлять траур

Киевский городской совет принял решение объявлять дни траура во время похорон киевлян, которые погибли в результате боевых действий на востоке Украины.

Об этом сообщили в Киевсовете.

Как отмечается, в знак скорби по погибшим в день траура в столице будут опускать государственный флаг с траурной лентой на зданиях и сооружениях местного самоуправления, коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

"Проголосованный проект решения содержит достаточно мягкие рекомендации для предприятий и организаций по проведению развлекательных мероприятий в дни траура, учитывая, что столица принимает много международных спортивных и культурных мероприятий, которые невозможно отменить. Однако вполне возможно обозначить Дни траура траурными лентами или минутой молчания", – считает автор проекта решения, депутат Вадим Сторожук.

Предприятиям, учреждениям, организациям всех форм собственности на территории Киева будут рекомендовать приобщиться к чествованию памяти погибших и вывешивать на помещениях государственные флаги Украины с черными лентами.

Данное решение поддержали 87 депутатов.