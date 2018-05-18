Результаты сотрудничества Украины со Всемирным банком

Об этом в своем Twitter заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

“Приветствую делегацию группы Всемирного банка. Это один из ключевых финансовых партнеров Украины. За 25 лет сотрудничества мы реализовали более 70 проектов стоимостью около 12 млрд долларов“, - написал Гройсман.

При этом он подчеркнул, что сейчас сотрудничество Украины и Всемирного банка выходит на новый уровень.





Вітаю делегацію Групи Світового банку. Це один з ключових фінансових партнерів України. За 25 років співпраці ми реалізували понад 70 проектів вартістю близько 12 млрд дол. Сьогодні наша співпраця виходить на новий рівень. pic.twitter.com/zTTOuTG6Nd

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