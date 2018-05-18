Почему из Рады отозвали закон о гражданстве

Отозванный из Верховной Рады президентский законопроект, которым вносятся изменения в закон о гражданстве, будет доработан в вопросах украинских коллаборационистов на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом президент Украины Петр Порошенко сказал во время встречи с председателем Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым и заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеровым.

"В этом проекте были нормы, защищающие не только крымских татар, но и украинцев, которые оказались на оккупированной территории и были вынуждены под давлением принять российское гражданство, и закон должен защитить их. Но есть отдельная небольшая часть граждан, которые добровольно стали коллаборационистами - пошли работать в полицию, ФСБ, незаконные органы власти", - подчеркнул президент.

По его словам, будет исключена "норма относительно коллаборационистов" и законопроект будет доработан совместными усилиями.

"И разделим эти две вещи. Первая вещь - это будет закон о гражданстве и защите украинского гражданства. С другой стороны, законом относительно коллаборационистов мы урегулируем вопрос по этой, пусть и небольшой, категории граждан, но они должны получить абсолютно справедливую реакцию украинского законодательства, украинского закона и государства", - подчеркнул президент.

Чубаров поблагодарил главу государства за поддержку инициативы об изъятии норм, которые касаются непосредственно оккупированных территорий.

"Наша цель очень четкая и ясная, и все должны о ней знать - те, кто нарушил законы Украины и пошел на сотрудничество с оккупантами, пренебрегая правами и свободами граждан Украины, эти люди будут наказаны. А все остальные, кто сохраняет достоинство и сохраняет верность Украине, - мы все вместе будем жить в нашем Крыму. Подавляющее большинство граждан Украины, которые сейчас живут в оккупированном Крыму, ждут Украину. Они ждут восстановления государственного суверенитета, обеспечения контроля над Крымом", - сказал Чубаров.