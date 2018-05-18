В Киеве после капремонта открыли Набережное шоссе. фото

В Киеве движение транспорта по Набережному шоссе открыто после капитального ремонта. Об этом сообщает коммунальная корпорация Киевавтодор в Facebook.

"На прошлой неделе коммунальная корпорация Киевавтодор заверила киевлян, что уже на этой неделе движение транспорта по Набережному шоссе будет открыто. Мы сдержали слово. Ограничения в движении транспорта сняты и автомобилисты могут наслаждаться новым качественным дорожным покрытием", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/kievavtodor

В связи с проведением массовых мероприятий 18, 19 и 20 мая в Киеве возможно ограничение на вход для пассажиров станций метро Почтовая площадь, Крещатик, Майдан Незалежности, Олимпийская и Дворец спорта. На станцию Почтовая площадь вход будет ограничен все три дня, а на оставшиеся четыре станции - только 19 мая.