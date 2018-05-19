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Новости
Украина
18 мая 18, 20:20
Коломойский об угрозе своему бизнесу со стороны Порошенко
Коломойский
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Бизнесмен считает украинского президента "прогнозируемым".
Коломойский считает, что между ним и властью идет позиционная война

Бывший совладелец ПАО ПриватБанк Игорь Коломойский считает, что президент Украины Петр Порошенко хочет отобрать у него телеканал “1+1“. 

Об этом сообщает Deutsche Welle. 

 “На сегодняшний день я не могу сказать, что меня преследуют власти. У нас идет позиционная какая-то война, но она в рамках закона. И достаточно разные желания у нас. Мы знаем, чего хочет Петр Алексеевич. Он прогнозируем в этом плане. Он хочет “1+1“ (телеканал) на выборы. Вот ему кровь из носа нужен “1+1“, - рассказал Коломойский. 

При этом он подчеркнул, что Порошенко ни за что не получит его телеканал. Читай также: Коломойский и Боголюбов встретились в Женеве с одним из ближайших соратников Порошенко Ранее сообщалось, что журналистам 1+1 раздали доли в компании.

Источник:dengi.ua
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