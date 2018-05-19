Коломойский об угрозе своему бизнесу со стороны Порошенко

Коломойский считает, что между ним и властью идет позиционная война





Бывший совладелец ПАО ПриватБанк Игорь Коломойский считает, что президент Украины Петр Порошенко хочет отобрать у него телеканал “1+1“.





Об этом сообщает Deutsche Welle.





“На сегодняшний день я не могу сказать, что меня преследуют власти. У нас идет позиционная какая-то война, но она в рамках закона. И достаточно разные желания у нас. Мы знаем, чего хочет Петр Алексеевич. Он прогнозируем в этом плане. Он хочет “1+1“ (телеканал) на выборы. Вот ему кровь из носа нужен “1+1“, - рассказал Коломойский.





При этом он подчеркнул, что Порошенко ни за что не получит его телеканал. Читай также: Коломойский и Боголюбов встретились в Женеве с одним из ближайших соратников Порошенко Ранее сообщалось, что журналистам 1+1 раздали доли в компании.



