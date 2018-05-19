Омбудсмен РФ утверждает, что Балух питается по спецсхеме

Уполномоченный Российской Федерации по правам человека Татьяной Москалькова утверждает, что незаконно удерживаемый в СИЗО в оккупированном Крыму Владимир Балух не голодает, а питается по специальной схеме".

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook после разговора с российским омбудсменом, которая по просьбе Денисовой посетила Симферопольское СИЗО.

"Только что переговорила с уполномоченным РФ по правам человека Татьяной Москальковой. Она рассказала о своем визите в Симферопольский СИЗО. Москалькова посетила и переговорила со всеми 12-ю заключенными, состояние которых я просила ее проверить", - пишет Уполномоченная ВР Украины.

Последняя информация о состоянии здоровья Балуха с ее слов такая: «Сейчас это не полное голодание, а питание по специальной схеме. Находится в камере с человеком, с которым у Владимира сложились адекватные отношения. Владимир Балух попросил Татьяну Москалькову доделать туалет, что было сразу сделано. Выглядит неплохо как для человека, который голодает почти 2 месяца».

Также Москалькова рассказала о посещении еще одного украинского заключенного Симферопольского СИЗО Узеира Абдуллаева.

По словам омбудсмена РФ, она лично обследовала его ноги. Узеир подтвердил, что сейчас чувствует себя значительно лучше, и добавил, что не понимает причины возникновения обострения. "Медицинскую помощь таки была оказана своевременно. Сегодня никаких требований не высказывал. Лечение при необходимости будет продолжено", - отметила она.

Остальную информацию Уполномоченная РФ пообещала систематизировать и изложить более подробно уже в официальном письме.

Денисова, в свою очередь, пообещала сразу же сообщить полученную информацию и надеется, что это произойдет уже в первые дни следующей недели.

Как сообщалось, Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой проверить условия содержания украинских заключенных в следственном изоляторе Симферополя.

В частности, она попросила проверить условия содержания и оказания необходимой медицинской помощи Владимиру Балуху, Узеиру Абдуллаеву, Энверу Мамутову, Рэмзи Меметову, Зеври Абсеитову, Рустему Абильтарову, Энверу Сейтосманову, Бекиру Дегерменджи, Асану Чапуху, Кязиму Аметову, Руслану Трубачу и Исмаилу Рамазанову.

Украинский активист Балух, осужденный в оккупированном Россией Крыму, голодает с 19 марта в знак протеста против решения суда.

Узеир Абдуллаев – один из пяти задержанных в оккупированном Крыму по делу о "Хизб-ут Тахрир". У него недавно обнаружили заражение крови. Сообщалось о его критическом состоянии.