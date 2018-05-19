За сутки в ООС 43 обстрела, потерь нет

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Так, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается сложной.
"Противник 43 раза нарушал режим прекращения огня, из них 10 раз применял 152-мм и 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы. Наши войска вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику", - сказано в сообщении.
Активные боевые действия продолжались на луганском направлении в районах населенных пунктов Новозвановка, Попасная и Троицкое.
На горловском направлении отмечается активность противника в районах населенных пунктов Зайцево, Железное. На донецком - Авдеевская промзона, Пески.
На мариупольском направлении постоянно продолжаются боевые действия в районе населенных пунктов Водяное, Лебединское и Широкино.
В районе населенного пункта Водяное была обнаружена снайперская пара. Контрснайперскими мерами наших подразделений тревожащий огонь снайпера был оперативно подавлен.
За минувшие сутки и за текущие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет.
По данным разведки, уничтожены 2 и ранены 3 сепаратиста.
Напомним, за минувшие сутки сепаратисты 60 раз нарушили режим прекращения огня, ранения получили семь бойцов.