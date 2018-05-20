В Луганской области отец с сыном подорвались на гранате

В городе Сватово Луганской области во время взрыва неустановленного предмета пострадали отец и сын. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

“В Сватовский отдел полиции поступило сообщение из районной больницы о том, что в медицинское учреждение госпитализировали 45-летнего мужчину с осколочными ранениями рук, ног и туловища и его 19-летнего сына с ожогами открытых участков кожи рук, лица, головы и ног“, – говорится в сообщении.

Взрыв произошел тогда, когда мужчина и юноша косили траву на своем огороде. Сейчас на месте происшествия продолжают работать следователи и взрывотехники. “Пострадавшим оказана медицинская помощь, состояние их здоровья стабильное“, – отметили в полиции. Ранее сообщалось, что в Тернопольской области полицейские провели обыск в частном доме местного жителя в рамках спецоперации по выявлению оружия и взрывчатки и изъяли арсенал оружия и боеприпасов.