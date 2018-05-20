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Украина
20 мая 18, 13:33
В Луганской области отец с сыном подорвались на гранате
Луганская обл
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Отец и сын получили ожоги и осколочные ранения рук и ног во время покоса травы

В городе Сватово Луганской области во время взрыва неустановленного предмета пострадали отец и сын. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

“В Сватовский отдел полиции поступило сообщение из районной больницы о том, что в медицинское учреждение госпитализировали 45-летнего мужчину с осколочными ранениями рук, ног и туловища и его 19-летнего сына с ожогами открытых участков кожи рук, лица, головы и ног“, – говорится в сообщении.

Взрыв произошел тогда, когда мужчина и юноша косили траву на своем огороде. Сейчас на месте происшествия продолжают работать следователи и взрывотехники.   “Пострадавшим оказана медицинская помощь, состояние их здоровья стабильное“, – отметили в полиции.   Ранее сообщалось, что в Тернопольской области полицейские провели обыск в частном доме местного жителя в рамках спецоперации по выявлению оружия и взрывчатки и изъяли арсенал оружия и боеприпасов. 
bigmir.net
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