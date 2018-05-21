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Новости
Украина
20 мая 18, 21:03
Железную дорогу в "Борисполь" достроят до 1 декабря
Борисполь
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Строительные работы уже ведутся.

"Укрзализныця" планирует завершить строительство линии железнодорожного сообщения с "Борисполем" до зимы 2018 года. Об этом заявил и.о. председателя правления ОАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

- Тяжелый срок, но до 1 декабря объект будет сдан. Строительство начали. Сейчас финально согласуем вид станции, отметил Кравцов.

Ранее сообщалось, что Бориспольский городской совет выделил 3,5 гектара земли для "Укрзализныци". Железнодорожная компания планирует строить на этом месте инфраструктуру для экспресса, который будет курсировать между Центральным железнодорожным вокзалом Киева и Международный аэропорт "Борисполь".

Скоростное сообщение с "Борисполем" пытаются наладить не один год. В Украине с 2011 года не реализовали проект "Воздушный экспресс". Его хотели построить к Евро-2012. Сейчас добраться до "Борисполя" можно на так называемом Sky Bus – автобусе, который ходит от вокзала до аэропорта. Время в пути – до 55 минут.

Билет на скоростную электричку до аэропорта "Борисполь" будет стоить от 80 до 120 гривен. Платформа будет находиться возле терминала аэропорта. Экспресс будет дважды останавливаться на пути в "Борисполь".
kp.ua
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