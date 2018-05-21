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Новости
Украина
20 мая 18, 21:52
Командующий ООС обратился к жителям Донбасса
Сергей Наев
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Командование ООС разработало меры в ответ на эскалацию.

Командующий объединенных сил Сергей Наев обратился к жителям Донецкой и Луганской областей из-за обострения ситуации в районе проведения ООС.

Текст обращения обнародовал пресс-центр Операции объединенных сил.

"Хочу официально заявить, что Командованием объединенных сил принят ряд решений и отданы необходимые распоряжения, реализация которых позволит улучшить ситуацию с безопасностью и избежать жертв среди мирного населения, которое проживает в непосредственной близости как к позициям украинских войск, так и в населенных пунктах, которые временно оккупированы страной-агрессором", - заявил Наев.

Он подчеркнул, что украинские воины никогда не использовали мирное население как живой щит и никогда не рассматривали мирное население как объект атаки.

"Еще раз подчеркиваю – мы не воюем с мирными жителями Донбасса. Мы все – граждане одной Украины, сыны и дочери одной земли, на которую вторгся коварный и жестокий враг", - отметил командующий ООС.

Наев заверил, что украинская армия не только освободит оккупированные территории, но и не допустит, чтобы террористы обстреливали мирные города и поселки на территориях, находящихся под контролем украинского правительства

"Мы найдем путь, чтобы сделать это, не нарушая международных обязательств Украины в усилиях по урегулированию конфликта", - сказал он.

Наев сообщил, что отдал прямой приказ всем украинским подразделениям вдоль линии соприкосновения оказывать всестороннюю поддержку деятельности персонала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине с соблюдением всех мер по безопасности персонала миссии и мест, где они работают.

"На сегодня, международные наблюдатели – едва ли не единственный источник информации о том, что на самом деле происходит на Донбассе. Они должны чувствовать понимание и поддержку от каждого украинского военного, от каждого гражданина Украины", - подчеркнул командующий ООС.

Также, по его словам, командование Объединенных сил рассчитывает на объективность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, беспристрастную и четкую оценку относительно того, кем именно и как вызвано текущее обострение.
telegraf.com.ua
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