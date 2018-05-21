Оккупанты проводят обыски в домах крымских татар

Сегодня утром, 21 мая, в оккупированном РФ Бахчисарае российские силовики пришли с незаконными обысками к трем крымским татарам.

Об этом говорится на странице правозащитного движения "Крымская солидарность" в Facebook.

Согласно данным, обыски проходят в доме активиста Крымской солидарности Сервера Мустафаева в Бахчисарае, у Эдема Смаилова в селе Долинное Бахчисарайского района и у Муслима.

"Крымска солидарность" также опубликовала видео из-под домов крымских активистов, где проходят обыски.



