Оккупанты проводят обыски в домах крымских татар

Сегодня утром, 21 мая, в оккупированном РФ Бахчисарае российские силовики пришли с незаконными обысками к трем крымским татарам.
Об этом говорится на странице правозащитного движения "Крымская солидарность" в Facebook.
Согласно данным, обыски проходят в доме активиста Крымской солидарности Сервера Мустафаева в Бахчисарае, у Эдема Смаилова в селе Долинное Бахчисарайского района и у Муслима.
"Крымска солидарность" также опубликовала видео из-под домов крымских активистов, где проходят обыски.
"21.05.2018 г. Бахчисарай. Стрим от активиста Мемета Люманова. Дом активиста "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева", - говорится в сообщении правозащитного движения.
"21.05.2018 г. с. Долинное Бахчисарайского района. Стрим с места обыска в доме Эдема Смаилова", - сказано в сообщении.