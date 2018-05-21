Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.80
USD
26.15
RUB
0.42
EUR
30.73
USD
26.12
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
21 мая 18, 08:30
Оккупанты проводят обыски в домах крымских татар
обыск
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Сегодня утром, 21 мая, в оккупированном РФ Бахчисарае российские силовики пришли с незаконными обысками к трем крымским татарам.

Сегодня утром, 21 мая, в оккупированном РФ Бахчисарае российские силовики пришли с незаконными обысками к трем крымским татарам.

Об этом говорится на странице правозащитного движения "Крымская солидарность" в Facebook.

Согласно данным, обыски проходят в доме активиста Крымской солидарности Сервера Мустафаева в Бахчисарае, у Эдема Смаилова в селе Долинное Бахчисарайского района и у Муслима.

"Крымска солидарность" также опубликовала видео из-под домов крымских активистов, где проходят обыски.


"21.05.2018 г. Бахчисарай. Стрим от активиста Мемета Люманова. Дом активиста "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева", - говорится в сообщении правозащитного движения.

"21.05.2018 г. с. Долинное Бахчисарайского района. Стрим с места обыска в доме Эдема Смаилова", - сказано в сообщении.
censor.net.ua
Ещё по теме:
Туск: Евросоюз никогда не признает аннексию Крыма
В Симферополе обыскали крымских татар
В Крыму протестуют против реконструкции дворца а Бахчисарае
Задержали главу центробанка Латвии
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
На Ивано-Франковщине военный бросил гранату.Пострадало 9 чел
noimageРядом с патрулем ОБСЕ на Луганщине прогремел взрыв
noimageКомандующий ООС обратился к жителям Донбасса
noimageВоенные ООС нанесли сокрушительный удар боевикам. ВИДЕО
noimageЖелезную дорогу в "Борисполь" достроят до 1 декабря
Лента новостей