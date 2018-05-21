Рядом с патрулем ОБСЕ на Луганщине прогремел взрыв

В первой половине воскресенья, 20 мая, возле патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Луганщине прогремел взрыв. Как сообщается в оперативном отчете миссии, ЧП произошло в 11:04 в районе населенного пункта Золотое, находящегося под контролем украинского правительства.

По данным наблюдателей, патрули СММ находились, на четырех бронированных автомобилях, на расстоянии примерно 20 метров южнее блокпоста боевиков. На месте находилось 10 наблюдателей. Все они вышли из машин. Пять человек разговаривали с двумя невооруженными боевиками, еще от 5 до 8 членов вооруженных формирований ходили вокруг блокпоста, один из них имел при себе автомат, а остальные были без оружия.

- Через две минуты наблюдатели ОБСЕ услышали взрыв неопределенного происхождения на расстоянии 300-500 метров на север, - подчеркнули в ОБСЕ.

Согласно отчету, до этого СММ зафиксировала здесь зенитную установку примерно за 10 метров на северо-запад от упомянутого блокпоста.

После взрыва оба патрули немедленно покинули этот район и благополучно вернулись в свои базы.



