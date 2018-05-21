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Новости
Украина
21 мая 18, 09:00
На Ивано-Франковщине военный бросил гранату.Пострадало 9 чел
взрыв
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Мужчина находился дома в отпуске.

Вечером в воскресенье,  20 мая, сержант Вооруженных сил Украины во время конфликта с местными жителями взорвал гранату. Как написал в Твиттер министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, ЧП произошло около 20.30 в селе Лесная Тарновица возле местного кафе.

20.30, у селі Лісна Тарновиця Івано-Франківської обл., поблизу кафе сержант ЗСУ Ш.(перебуває у відпустці дома), під час конфлікту з місцевими жителями кинув у їх бік осколкову гранату - 9 осіб отримали осколкові поранення.

- Военный, который находится дома в отпуске, бросил гранату в сторону оппонентов. В результате взрыва девять человек получили осколочные ранения, - отметил Аваков.

При этом первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин подчеркнул, что дебоширу – 25 лет.

 - Конфликт произошел на бытовой почве. Сейчас пострадавшие получают медицинскую помощь, а подозреваемый задержан. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, - написал он.

Напомним, ранее неизвестный бросил гранату во двор дома депутата Измаильского районного совета и руководителя районной организации партии БПП Александра Петкова. В момент взрыва в доме никого не было - Александр Петков с семьей находился в Одессе.
kp.ua
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