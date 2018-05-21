Появилась реакция Содружества на выход Украины из СНГ

"По состоянию на утро понедельника (21 мая – ред.) никаких документов от украинской стороны об отзыве ее представителей в Исполком СНГ не поступало", – сказал представитель пресс-службы, передает "РИА Новости".





Напомним, 19 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отзыве всех представителей государства из всех уставных органов СНГ.





20 мая глава государства заявил, что Украина проведет ревизию всех международных договоров, заключенных в рамках СНГ, и выйдет из не соответствующих ее национальным интересам.





Как известно, Украина является стороной Соглашения о создании СНГ, подписанного 8 декабря 1991 года, но в то же время не является государством-членом СНГ, поскольку "не является стороной Устава Содружества, принятого решением Совета глав государств СНГ 22 января 1993 года".



