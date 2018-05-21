В Киеве на Гидропарке произошла перестрелка

Сегодня, 21 мая, в Киеве возле станции метро "Гидропарк" произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека. Об этом сообщает портал Информатор.

Выстрелы прозвучали около 05:40.

По предварительной информации, между двумя компаниями возникла словесная перепалка, которая переросла в драку. В результате один из участников конфликта достал пистолет и сделал несколько выстрелов. Предварительно, стреляли из пистолета "Форт" с травматическими патронами.

Рядом с местом инцидента разбитый пивной бокал, кровь и гильзы. В результате происшествия двух человек госпитализировали. Одного из участников конфликта полиция задержала с пистолетом на мосту Метро.