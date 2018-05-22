Украина готовит ответ на строительство Керченского моста

Украина дополнит иск в отношении России за нарушение конвенции по Морскому праву сведениями о незаконном строительстве моста через Керченский пролив. Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, сообщает “Интерфакс-Украина“.

“Это (открытие Керченского моста) ни в коей мере не меняет статус Крыма как неотъемлемой части территории Украины, которая временно оккупирована РФ. Конечно, эта часть относительно Керченского моста будет в нашем иске, который сейчас рассматривается в Морском арбитраже “Украина против России“ о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву“, - рассказала Беца.





Отметим, Украина еще 19 февраля подала свой меморандум в арбитражном производстве против РФ согласно Конвенции ООН по морскому праву, который доказывает нарушение Россией суверенных прав Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.





Напомним, 15 мая Россия официально открыла Керченский мост.