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Новости
Украина
21 мая 18, 21:12
Массовое отравление детей в Николаеве
скорая
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По факту массового отравления в Николаеве, которое произошло сегодня в школе №6, полиция открыла уголовное производство.

Николаевские правоохранители квалифицировали массовое отравление детей в школе неизвестным веществом как "Хулиганство".

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции Украины в Николаевской области.

"Из-за массового отравления детей в школе Заводским ОП ГУНП в Николаевской области начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 296 УК Украины "Хулиганство". Виновнику грозит штраф до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что причиной ухудшения состояния здоровья детей стало распыление в помещении учебного заведения неизвестного вещества. Специалисты, исследовав замеры воздуха, опасных веществ не обнаружили.

Как сообщаось, 21 мая в Николаеве эвакуировали 400 детей из школы № 6 из-за резкого запаха. Ученики массово пожаловались на плохое самочувствие.

В настоящее время на лечении в Николаевской городской детской больнице с диагнозом острое отравление неизвестным веществом средней тяжести находятся 36 учеников общеобразовательного учреждения, из них двое - в реанимации.
telegraf.com.ua
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