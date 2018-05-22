За сутки на Донбассе два бойца ВСУ погибли, девять - ранены

В понедельник, 21 мая, на территории Операции объединенных сил (ООС) было зафиксировано 55 случаев открытия огня со стороны представителей незаконных вооруженных формирований по позициям ВСУ. При этом в 30 случаях были использованы минометы и артиллерия, запрещенные Минскими соглашениями, сообщил пресс-центр ООС.

На луганском направлении противник активизировался в районе населенного пункта Троицкое. В донецком регионе активная оборона сил ООС продолжалась в районах населенных пунктов Зайцево, Луганское, Новолуганское, Майорск, Шумы, Железное, Южное, Новгородское, Авдеевка, Марьинка и Новогнатовка. Не прекрались боевые действия на мариупольском направлении в районах населенных пунктов Чермалык, Водяное и Широкино.

- В течение вчерашнего дня, противник активными наступательными действиями пытался вытеснить наших воинов из освобожденного Пивденного, который атаковал с трех направлений. При этом сеял панику среди мирных жителей Горловки и вел огонь непосредственно по городу Торецку, – подчеркнули в пресс-службе.

По данным военных, у Авдеевки и Марьинки были применены контрснайперские мероприятия, после чего обстрелы позиций прекратились.

- Во время боевых действий двое наших защитников погибли и 9 были ранены. На данный момент все раненые эвакуированы в госпиталь, где им предоставлена квалифицированная медицинская помощь. По данным разведки, уничтожено 15 и ранено 13 боевиков из состава российско-террористический войск. В течение 22 мая потерь нет, - сообщили в пресс-центре ООС утром во вторник.

Напомним,с итуация в районе Горловки и на Донбассе в целом продолжает накаляться уже неделю подряд. При этом 21 мая стало очевидно, что становится только хуже.

Чем может быть вызвано такое резкое ухудшение ситуации, тем более, что оно совпало с визитом туда спецпредставителя США по Украине Курта Волкера? Ведь раньше, накануне таких визитов, обстрелы утихали, для того чтобы показать хотя бы видимость приверженности Москвы к выполнению Минских соглашений. А теперь они, наоборот, только усилились.