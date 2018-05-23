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Новости
Украина
23 мая 18, 08:08
Эта неделя на востоке Украины - самая кровопролитная в году
Хизер Нойерт
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Во всем мире нет более опасного для русскоязычного населения места, чем восточная Украина, - Госдеп США

Эта неделя на востоке Украины - едва ли не самая кровопролитная в 2018 году: за несколько дней погибли пять военнослужащих сил операции Объединенных сил, 23 бойца получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявила спикер Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Спикер Госдепа акцентировала внимание на жертвах среди мирного населения, в чьи дома "прилетает" из артиллерии российских оккупантов и коллаборационистов, и разрушениях инфраструктуры региона, в том числе на Донецкой фильтровальной станции.

При этом в администрации США уверены, что все это можно "быстро прекратить", если на то будет воля Кремля.

"Россия утверждает, что защищает русскоязычное население. Но наш спецпредставитель по Украине Курт Волкер не раз уже говорил (а недавно съездил на Донбасс. - Ред.), что по состоянию на сейчас во всем мире нет более опасного для русскоязычного населения места, чем восточная Украина", - подчеркнула Нойерт.

Как отметила представитель ведомства, "пока Россия поддерживает насилие на Донбассе, закачивает в регион деньги, боевиков и ресурсы, ее собственная экономика находится в стагнации".
censor.net.ua
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