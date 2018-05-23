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Новости
Украина
23 мая 18, 08:16
За сутки в ООС погиб один военный, ликвидированы 4 боевика
ООС
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На востоке уже не первую неделю на линии боестолкновения продолжается "горячая" фаза противостояния: боевики применяют весь спектр вооружений

За прошедшие сутки, 22 мая, российско-оккупационные войска 49 раз обстреливали позиции украинских войск и объекты гражданской инфраструктуры, включая 13 случаев применения артиллерии калибра 122/152 мм, а также минометы обеих калибров - 82 и 120 мм. Штаб операции объединенных сил назвал ситуацию вдоль линии разграничения в Донбассе "сложной".

В частности, "горячо" в Приазовье около поселков Талаковка, Водяное и Широкино. Вчера с 19:00 до 21:00 террористы накрыли жилые кварталы Талаковки в пригороде Мариуполя более чем 90 пушечными снарядами калибра 152 мм: чудом никто из мирных граждан не пострадал - повреждены только поселковые промышленные помещения.

Под Луганском оккупанты и коллаборационисты били из крупнокалиберного пулемета по рубежам обороны сил ООС в населенном пункте Станица Луганская и не прекращали попыток ослабить их около поселка Троицкое.

Вечером в 22:00 боевики совершили обстрел этого поселка из миномета калибра 120 мм, а в 05:25 утра обстреляли Зайцево из 122-мм пушек.

На донецком участке фронта, под Горловкой, украинские войска предпринимали то, что штаб называет "активной обороной" и "адекватным ответом" противнику. Эти мероприятия проводятся у Майского, Зайцевого, Южного, а также вблизи Авдеевки, Опытного и Красногоровки.

За прошлые сутки по состоянию на 07:00 сегодняшнего утра на востоке погиб военнослужащий ВСУ, трое получили ранения (бойцы эвакуированы - угрозы их жизни нет). С полуночи у сил ООС нет потерь.

За тот же отрезок времени усилиями украинской армии ликвидированы четверо боевиков, столько же подельников убитых ранены.
liga.net
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