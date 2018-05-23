Сестра Олега Сенцова рассказала о его состоянии

Украинского политзаключенного Олега Сенцова, который объявил бессрочную голодовку, каждый день посещает врач. Об этом в эфире Громадського радио сообщила сестра режиссера Наталья Каплан.

"Сегодня у Олега был врач. Он ходит к нему каждый день. Оценивает его состояние, как стабильное. У Олега была холодная камера и ему увеличили отопление", - сказала она. По словам Натальи, у ее брата были представители российской прокуратуры и Федеральной службы исполнения наказания и отговаривали его от голодания.

"Но он, как и раньше, стоит на своем", — сказала Каплан

Сестра Сенцова отметила, что не доверять словам врача о состоянии Олега у нее не имеет оснований, ведь для колонии это чрезвычайная ситуация и там будут стараться поддерживать состояние режиссера. Сейчас же информацию о состоянии украинца можно получать только от адвоката - никого другого к Сенцову не допускают.

Адвокат поедет к заключенному режиссеру на следующей неделе. Олега Сенцова приговорили всего к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Ему инкриминировали в России подготовку к совершению террористических актов в Симферополе, Севастополе и Ялте. 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ.