Тревожное заявление ООН о ситуации на востоке Украины

Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик заявил, что с начала мая ситуация на востоке Украины ухудшилась. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

"С начала мая ситуация на востоке Украины ухудшилась: участились инциденты с использованием минометов и тяжелой артиллерии. Только за последние 24 часа обстрелам подверглись 26 населенных пунктов по обе стороны "линии соприкосновения", - заявил Дюжаррик.

В результате обстрелов повреждены системы газо- и электроснабжения по меньшей мере в трех населенных пунктах вдоль "линии соприкосновения".

По данным ООН, более десяти тысяч семей в этих районах остались без света и газа.

Также пресс-секретарь ООН выразил обеспокоенность в связи с прекращением работы Донецкой фильтровальной станции, вследствие чего перебои с водоснабжением испытывают 345 тысяч человек.

"Сегодня наши гуманитарные партнеры начали поставлять воду в Авдеевку", - заявил Дюжаррик.