Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.75
USD
26.07
RUB
0.43
EUR
30.57
USD
26.07
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
23 мая 18, 08:47
Тревожное заявление ООН о ситуации на востоке Украины
Донбасс
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
За последние сутки 26 населенных пунктов на востоке Украины подверглись обстрелам.

Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик заявил, что с начала мая ситуация на востоке Украины ухудшилась. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

"С начала мая ситуация на востоке Украины ухудшилась: участились инциденты с использованием минометов и тяжелой артиллерии. Только за последние 24 часа обстрелам подверглись 26 населенных пунктов по обе стороны "линии соприкосновения", - заявил Дюжаррик.

В результате обстрелов повреждены системы газо- и электроснабжения по меньшей мере в трех населенных пунктах вдоль "линии соприкосновения".

По данным ООН, более десяти тысяч семей в этих районах остались без света и газа.

Также пресс-секретарь ООН выразил обеспокоенность в связи с прекращением работы Донецкой фильтровальной станции, вследствие чего перебои с водоснабжением испытывают 345 тысяч человек.

"Сегодня наши гуманитарные партнеры начали поставлять воду в Авдеевку", - заявил Дюжаррик.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
В Украине более 700 населенных пунктов обесточены
Город Черкассы может остаться без отопления
Сутки в АТО: 42 обстрела, двое раненых
Волкер требует от России прекратить запугивать ОБСЕ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Военные рассказали, как захватили в плен боевиков (ВИДЕО)
noimageИво Бобул пойдет в президенты: "Заберу у олигархов деньги"
noimageЧисло магазинов в Украине сокращается
noimageСестра Олега Сенцова рассказала о его состоянии
noimageПорошенко подписал указ о прекращении договора Украины с СНГ
Лента новостей