Число магазинов в Украине сокращается

В Украине за последний год серьезно сократилась сеть объектов розничной торговли - магазинов, киосков и автозаправочных станций. Об этом пишет “Сегодня“ со ссылкой на данные Госстата.

Так, на 1 января 2017 г. в Украине насчитывалось 38,4 тыс. магазинов, а к 1 января 2018 г. - уже 32,7 тыс. (-15%). Киосков год назад было почти 4,5 тыс. - осталось 2,9 тыс. (-38%). Количество АЗС уменьшилось с 6,4 тыс. до 3,8 тыс. (-40%).

Суммарно на 1 января 2017 г. в Украине насчитывалось 49,3 тыс. объектов розничной торговли, а спустя год осталось 32,6 тыс., т.е. за год закрылась примерно каждая пятая торговая точка.

Отметим, что с 2016 г. до 2017 г. общее количество объектов розничной торговли уменьшилось менее чем на 1% (с 49,6 тыс. до 49,3 тыс.), а с 2015 г. до 2016 г. - всего 100 единиц.

“В последние два года есть тенденция к уменьшению торговых площадей. Количество физических лиц - предпринимателей уменьшилось достаточно резко, где-то на 300 тысяч за последние полторы года. А это означает, что многие из них не вели деятельность. В Украине лидирует занятость в торговле, поэтому естественно, что закрывались прежде всего торговцы. Это привело к росту вакантных торговых мест по рынкам и неспециализированным местам торговли. И если мы подведем еще итоги и по аренде торговых мест за последний год, я думаю, картина будет еще хуже“, - рассказал директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

В то же время в отдельных регионах, в частности, на Закарпатье ситуация улучшается.

“Но в большинстве регионов такой положительной динамики нет. Даже в Киеве мы видим постепенное сокращение“, - отметил Дорошенко.



