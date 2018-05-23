Иво Бобул пойдет в президенты: "Заберу у олигархов деньги"

Народный артист Украины, певец и композитор Иво Бобул заявил, что собирается баллотироваться на ближайших президентских выборах. Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина" в программе "Бацман".

По мнению артиста, одной из главных проблем Украины является засилье олигархов, которые управляют политическими и экономическими процессами в своих интересах. Бобьул готов изменить ситуацию, став президентом. Но чтобы выиграть выборы, ему надо средства. А деньги пока предлагают только олигархи, которые взамен "что-то просят".

- Мне нужно поговорить с Трампом, поехать в Штаты и попросить у него помощи. Я думаю, что он поможет, так как у нас общие с ним взгляды! - сказал он.

У певца есть свой рецепт, как побороть засилье олигархов.

- Есть один очень хороший способ! Во-первых, собрать всех и сказать, я объявляю амнистию, вы должны вернуть деньги в страну, иначе мы найдем способ сделать вас нищими! - заявил он, - Законы должны быть, которые должны работать на людей! Демократия - это не вседозволенность, это какие-то блага, но не вседозволенность, - уверен Бобул.