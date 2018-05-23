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Новости
Украина
23 мая 18, 12:48
Иво Бобул пойдет в президенты: "Заберу у олигархов деньги"
Иво Бобул
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Народный артист заявил, что он собирает деньги на предвыборную компанию, но свои услуги ему пока предлагают только олигархи. Вся надежда только на Трампа.

Народный артист Украины, певец и композитор Иво Бобул заявил, что собирается баллотироваться на ближайших президентских выборах. Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина" в программе "Бацман". 

По мнению артиста, одной из главных проблем Украины является засилье олигархов, которые управляют политическими и экономическими процессами в своих интересах. Бобьул готов изменить ситуацию, став президентом. Но чтобы выиграть выборы, ему надо средства. А деньги пока предлагают только олигархи, которые взамен "что-то просят". 

- Мне нужно поговорить с Трампом, поехать в Штаты и попросить у него помощи. Я думаю, что он поможет, так как у нас общие с ним взгляды! - сказал он. 

У певца есть свой рецепт, как побороть засилье олигархов. 

- Есть один очень хороший способ! Во-первых, собрать всех и сказать, я объявляю амнистию, вы должны вернуть деньги в страну, иначе мы найдем способ сделать вас нищими! - заявил он, - Законы должны быть, которые должны работать на людей! Демократия - это не вседозволенность, это какие-то блага, но не вседозволенность, - уверен Бобул.
kp.ua
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