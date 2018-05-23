Военные рассказали, как захватили в плен боевиков (ВИДЕО)

Украинские военные из батальона Донбасс-Украина, которые на днях взяли в плен троих боевиков ДНР, рассказали подробности захвата под поселком Гольмовский.

“К вражеской позиции военные приблизились под вечер, подошли вплотную без единого выстрела, боевиков застали врасплох. Те между собой разговаривали и выпивали. Военный, будто командир, сделал террористам замечание за пьянство на посту. Он приказал им выйти на улицу и только тогда признался, что он - украинский военнослужащий“, - говорится в сюжете ТСН.













Командир разведывательно-диверсионной группы рассказал, что вид у боевиков после отчитки был глуповатый, когда их выводили из блиндажа. По его словам, один из боевиков вероятнее всего догадался и начал возиться с оружием, но был ликвидирован на месте.





Пленные сразу начали просить прощение facebook.com/pressjfo.news Пленные рассказали, что у них отбирают документы и им платят мизерные деньги. Задержанные - жители Горловки и Енакиево. Ликвидированный террорист - уроженец РФ, но служил в Украине в Беркуте. После Майдана сбежал к террористам на Донбасс.





Напомним, 20 мая украинским военным из разведывательно-диверсионной группы 46 отдельного штурмового батальона Донбасс-Украина ночью удалось захватить в плен сразу троих боевиков.

