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Новости
Украина
23 мая 18, 15:21
Парубий провалил переговоры с МВФ и Венецианской комиссией
Парубий
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Спикер Верховной Рады Андрей Порубий не сумел договориться международными партнерами Украины по закону «Об антикоррупционном суде».

Как выяснили журналисты «Фразы», политик встречался с представителями МВФ и Венецианской комиссии.

Как сообщает издание «Украинская правда», ссылаясь на свои источники в парламентских фракциях, прошедшие накануне переговоры Андрея Парубия по Антикоррупционному суду с МВФ и Венецианской комиссией были безрезультатными.

Отмечается, что главным вопросом встречи, который стал камнем преткновения, было предоставления права вето для Совета международных экспертов.

Сообщается, что для утверждения договоренностей с международными партнерами должен был собраться комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики, однако его члены заявили, что о встрече им не сообщали и о результатах переговоров они не знают.

Комитет одобрил законопроект о создании Антикоррупционного суда для передачи его на рассмотрение парламенту во втором чтении еще в понедельник, 21 мая. Несмотря на это, комитет не смог определиться по вопросу права вето, о котором шли переговоры Андрея Парубия с международным партнерами.

Как писала «Фраза», Европейский суд по правам человека в одном из своих последних решений назвал мораторий на продажу сельскохозяйственной земли в нашей стране нарушением прав человека.
Fraza.ua
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