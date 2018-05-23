Парубий провалил переговоры с МВФ и Венецианской комиссией

Как выяснили журналисты «Фразы», политик встречался с представителями МВФ и Венецианской комиссии.

Как сообщает издание «Украинская правда», ссылаясь на свои источники в парламентских фракциях, прошедшие накануне переговоры Андрея Парубия по Антикоррупционному суду с МВФ и Венецианской комиссией были безрезультатными.

Отмечается, что главным вопросом встречи, который стал камнем преткновения, было предоставления права вето для Совета международных экспертов.

Сообщается, что для утверждения договоренностей с международными партнерами должен был собраться комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики, однако его члены заявили, что о встрече им не сообщали и о результатах переговоров они не знают.

Комитет одобрил законопроект о создании Антикоррупционного суда для передачи его на рассмотрение парламенту во втором чтении еще в понедельник, 21 мая. Несмотря на это, комитет не смог определиться по вопросу права вето, о котором шли переговоры Андрея Парубия с международным партнерами.

Как писала «Фраза», Европейский суд по правам человека в одном из своих последних решений назвал мораторий на продажу сельскохозяйственной земли в нашей стране нарушением прав человека.