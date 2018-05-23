Прокуратура Киева направила обвинительный акт в отношении пятерых полицейских, которые занимались серийными грабежами на столичном железнодорожном вокзале.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
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В Киеве будут судить 5-х вокзальных грабителей-полицейских
Прокуратура Киева направила обвинительный акт в отношении пятерых полицейских, которые занимались серийными грабежами на столичном железнодорожном вокзале.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
“Во время следствия установлена причастность правоохранителей к совершению не менее 10 нападений на граждан с марта по сентябрь прошлого года”, - говорится в обвинительном заключении.
В ведомстве отмечают, что группа полицейских на территории вокзала Киев-Пассажирский под вымышленным предлогом заводили путешествующих граждан в комнату полиции, для якобы проведения осмотра их личных вещей, и применяя силу с использованием спецсредств (резиновые дубинки, наручники и слезоточивые болончики) осуществляла ограбления.
Злоумышленники отбирали у жертв деньги, телефоны и другие ценные вещи.
Один из полицейских в розыске facebook.com/kyiv.gp.gov.ua В суд направлены обвинительные акты в отношении трех полицейских по ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ст. 198, ч. 2 ст. 365 УК Украины.
Еще один полицейский находится в розыске. Пятый подозреваемый заключил сделку со следствием.
Напомним, полицейские-грабители были задержаны 5 сентября 2017 года сотрудниками Департамента внутренней безопасности Нацполиции.
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