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Новости
Украина
23 мая 18, 15:40
В Киеве будут судить 5-х вокзальных грабителей-полицейских
арест
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Пятеро полицейских избивали и грабили людей, когда заводили их в комнату полиции для якобы проведения осмотра личных вещей.

Прокуратура Киева направила обвинительный акт в отношении пятерых полицейских, которые занимались серийными грабежами на столичном железнодорожном вокзале.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

“Во время следствия установлена ​​причастность правоохранителей к совершению не менее 10 нападений на граждан с марта по сентябрь прошлого года”, - говорится в обвинительном заключении. 

В ведомстве отмечают, что группа полицейских на территории вокзала Киев-Пассажирский под вымышленным предлогом заводили путешествующих граждан в комнату полиции, для якобы проведения осмотра их личных вещей, и применяя силу с использованием спецсредств (резиновые дубинки, наручники и слезоточивые болончики) осуществляла ограбления. 

Злоумышленники отбирали у жертв деньги, телефоны и другие ценные вещи.

Один из полицейских в розыске facebook.com/kyiv.gp.gov.ua В суд направлены обвинительные акты в отношении трех полицейских по ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ст. 198, ч. 2 ст. 365 УК Украины. 

Еще один полицейский находится в розыске. Пятый подозреваемый заключил сделку со следствием. 

Напомним, полицейские-грабители были задержаны 5 сентября 2017 года сотрудниками Департамента внутренней безопасности Нацполиции.
bigmir.net
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