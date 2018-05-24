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Новости
Украина
24 мая 18, 09:03
Часть морпехов уволили за отказ надевать береты нового цвета
Порошенко
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Торжественная церемония в честь 100 летия морской пехоты Украины проходила с участием президента Украины Петра Порошенко.

В городе Николаев на торжественной церемонии с участием президента Украины Петра Порошенко произошел досадный инцидент: часть морпехов отказались надевать береты нового цвета морской волны.

Об этом сообщает Укринформ.

Часть военнослужащих 1-го Феодосийского отдельного батальона морской пехоты во время официальной церемонии замены беретов морской пехоты отказалась снять черные береты.

“Морские пехотинцы 1-ФОБМП отказались предавать клятву и вышли из парадного строя во время торжеств в своих украинских черных беретах... Сохранение символики является символом сохранения боеспособности и традиций, остатков коллективов, которые вели и ведут борьбу с врагом, не только в рядах морской пехоты, но и всех ВСУ“, - говорится в сообщении военных.

Ситуацию прокомментировали в пресс-центре ВМС Украины. 

Начальник пресс-центра Военно-морских сил Олег Чалык заверил, что подавляющее большинство морпехов, которые участвовали в церемонии, все же надело новые береты.

“23 мая во Николаеве состоялась церемония смены формы одежды для морской пехоты с участием Президента Украины. Есть соответствующий приказ, обязательный для исполнения. Одним из элементов является смена черного берета на новый - цвета морской волны. Кое-кто из морских пехотинцев отказался сменить береты пехоты. Среди них большинство уже уволены в запас. Это их личная позиция. Но подавляющее большинство морпехов надело новые береты“, - сказал Чалик.

Как сообщалось, 23 мая президент Украины Петр Порошенко в Николаеве вручил государственные награды морпехам.
bigmir.net
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