Часть морпехов уволили за отказ надевать береты нового цвета

В городе Николаев на торжественной церемонии с участием президента Украины Петра Порошенко произошел досадный инцидент: часть морпехов отказались надевать береты нового цвета морской волны.

Об этом сообщает Укринформ.

Часть военнослужащих 1-го Феодосийского отдельного батальона морской пехоты во время официальной церемонии замены беретов морской пехоты отказалась снять черные береты.

“Морские пехотинцы 1-ФОБМП отказались предавать клятву и вышли из парадного строя во время торжеств в своих украинских черных беретах... Сохранение символики является символом сохранения боеспособности и традиций, остатков коллективов, которые вели и ведут борьбу с врагом, не только в рядах морской пехоты, но и всех ВСУ“, - говорится в сообщении военных.

Ситуацию прокомментировали в пресс-центре ВМС Украины.

Начальник пресс-центра Военно-морских сил Олег Чалык заверил, что подавляющее большинство морпехов, которые участвовали в церемонии, все же надело новые береты.



“23 мая во Николаеве состоялась церемония смены формы одежды для морской пехоты с участием Президента Украины. Есть соответствующий приказ, обязательный для исполнения. Одним из элементов является смена черного берета на новый - цвета морской волны. Кое-кто из морских пехотинцев отказался сменить береты пехоты. Среди них большинство уже уволены в запас. Это их личная позиция. Но подавляющее большинство морпехов надело новые береты“, - сказал Чалик.

Как сообщалось, 23 мая президент Украины Петр Порошенко в Николаеве вручил государственные награды морпехам.