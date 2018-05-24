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Новости
Украина
24 мая 18, 09:20
На Донбассе 38 обстрелов, ранены два бойца
ООС
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Незаконные вооруженные формирования в очередной раз сорвали разведение сил вблизи населенного пункта Станица Луганская.

За прошедшие сутки, 23 мая, подразделения сепаратистов 38 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Два украинских воина получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) в утренней сводке в четверг, 24 мая.

"Российско-оккупационные войска 38 раз нарушали режим прекращения огня, из них восемь раз применяли запрещенные Минскими соглашениями минометы.

Наиболее напряженная обстановка была в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Зайцево, Шахта Бутовка, Гранитное, Опытное, Павлополь", – говорится в сводке. 

Также отмечается, что незаконные вооруженные формирования в очередной раз нарушили режим перемирия вблизи населенного пункта Станица Луганская, чтобы на этом участке не произошло разведения войск согласно достигнутым ранее соглашениям. 

По данным украинской разведки, двое боевиков убиты, трое ранены. 

Напомним, за сутки 21 мая на Донбассе зафиксировали 49 вражеских обстрелов. Тогда один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения.
bigmir.net
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