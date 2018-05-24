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Новости
Украина
24 мая 18, 10:29
Под Зайцевым погиб 22-летний украинский снайпер (ФОТО)
Богдан Коломиец
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Юноша был командиром 2-го отделения взвода снайперов 24-й бригады. У Богдана остались родители, сестра и дедушка с бабушкой.

На Донбассе, вблизи поселка Зайцево погиб 22-летний украинский военный Богдан Коломиец. Юноша был командиров 2-го отделения взвода снайперов 24-й бригады. Об этом стало известно со страницы фонда Вернись живым в Facebook.

“И снова страшное известие. На Донбассе, вблизи поселка Зайцево, погиб 22-летний младший сержант Богдан Коломиец. Он был командиром 2-го отделения взвода снайперов 24-й бригады“, – говорится в сообщении волонтеров. 

 Парень родился и вырос в Винницкой области, в селе Лука-Мелешковская. Он учился в технологическом университете. 

У Богдана осталась семья – родители, сестра и дедушка с бабушкой. 


Фонд Вернись живым выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего Героя.

“Это утрата, боль от которой невозможно заглушить“, - написали в сообщении. 
bigmir.net
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