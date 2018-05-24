Кандидаты: Как раздробленный Оппоблок пойдет на выборы

Оппозиционный блок не торопится выдвигать на президентские выборы лидера фракции Юрия Бойко, как бы Сергей Левочкин не продвигал его в качестве единственного приемлемого кандидата. Полной поддержки фракции у него нет, а несколько депутатов видят себя участниками президентской гонки. Но классического бело-голубого кандидата, который представлял бы советские ценности и дружбу с Россией, уже не будет.





На кого ставят самые влиятельные регионалы, которых принято считать рукой Кремля?





В тесных объятиях власти





Оппоблок дал костяку ПР возможность в 2014 году получить третью по численности фракцию (после БПП и Народного фронта). Кроме ближайших соратников Януковича, в партии остались те же центры влияния с неизменными спонсорами: группы олигархов Дмитрия Фирташа и Сергея Левочкина, окружение Рината Ахметова, несколько депутатов провел и Виктор Медведчук.





Предыдущая деятельность в связке с Януковичем сделала из бывших регионалов очень уязвимых политиков. Самых нерасторопных могла ожидать участь Александра Ефремова. Поэтому каждой из групп и отдельным депутатам пришлось по-своему справляться с тяжелой наследственностью. Одни пошли путем оппозиции, как Вадим Новинский и Михаил Добкин. Для обоих это закончилось лишением неприкосновенности, но расследование дел пока лежит в ящике. А вот Медведчуку удалось даже услышать комплимент от президента - "лучший переговорщик" по освобождению пленных.





Другие депутаты из соображений уголовной безопасности или личной выгоды вступили в тесное общение с Администрацией президента. Ахметов и Левочкин неплохо поладили с новой властью, говорят собеседники во фракции. Бойко тоже нередкий гость на Банковой: "Общение есть, конечно. Глава фракции встречается".





Расследования Генпрокуратуры стали отличным стимулом к сотрудничеству. В 2014 году она занялась расследованием "вышек Бойко". Напомним, Черноморнефтегаз купил две буровые установки, переплатив около $300 млн. Схему назвали именем бывшего министра энергетики. По делу объявлены подозрения 14 лицам, но самого Бойко среди них нет. Но в любой момент может появиться.





Удобный враг





"У Оппоблока сложный период. Каждый зарабатывает свой капитал. Но я даю больше 50% вероятности, что кандидат на выборах будет единый", - говорит один из депутатов фракции.





Но этот оптимизм разделяют далеко не все в Оппоблоке. "Во фракции нет ясности по этому вопросу", - отметил депутат Александр Долженков. Его мнение повторили еще несколько представителей Оппоблока из разных групп.





Окончательное решение о походе на выборы Оппоблок примет только на съезде в ноябре.





Чем можно объяснить такую неспешность, когда их противники - Порошенко, Тимошенко, Гриценко, Рабинович - активно включаются в президентскую гонку?





Собеседник в Оппозиционном блоке признает, что их кандидат во втором туре потерпит поражение от любого оппонента. Об этом говорит и социология. Но Бойко - единственный представитель Оппоблока, который вообще попадает в рейтинговые опросы. По словам собеседника, Левочкин, наладивший стабильные отношения с АП, активно агитирует группы Оппозиционного блока поддержать Бойко.





"Может, кто-то и договаривается с Банковой, но индивидуально. К партии это отношения не имеет. Все заявления о выдвижении кого-либо от Оппоблока нужно рассматривать как их личное мнение. Теоретически единый кандидат возможен. Важен рейтинг и потенциал", - объясняет активность Левочкина депутат, которого принято относить к группе Ахметова.





Во фракции объясняют, что у Бойко есть одна черта, которая всем импонирует: он умеет коммуницировать с разными группами и минимизировать конфликты. Еще один несомненный плюс для Бойко - телеканал Интер, который принадлежит Сергею Левочкину. "Интер - есть. Группы ориентированы на Левочкина и на Рината в пропорции 50 на 50. Они точно пойдут в разные стороны. Ринат отошел от этой истории, как и многие другие", - рассказал LIGA.net внефракционный депутат Сергей Тарута.





Петру Порошенко для победы на выборах нужен подходящий спарринг-партнер. Главная задача для него - попасть во второй тур и вывести туда же правильного оппонента. "Они хотят перенаправить на нас общественную агрессию. Сейчас у Порошенко это активно обсуждаются, на кого именно", - говорит LIGA.net один из представителей Оппоблока.





Если же все-таки Юрий Бойко появится во втором туре, то напомнить избирателям о его прошлом и руке Кремля технологам Порошенко не составит труда. "Оппозиционный блок токсичен так же, как и сам Бойко", - считает Тарута. Он уверен, что общего кандидата от Оппоблока не будет. По его мнению, существенного влияния в Оппоблоке у Сергея Левочкина уже давно нет. На первом месте для него - "договорняки с властью за бизнес-интересы". Порошенко играет на этом, чтобы всех держать на привязи, добавляет Тарута.





Официально Бойко опроверг, что Оппоблок ищет единого кандидата: "Съезд, который будет принимать решение, состоится позже. Когда начнется кампания".





Разделенные, но - регионалы





Проблема Бойко в том, что Оппоблок подходит к выборам в очень нестабильном состоянии. За последнее время он разделился на несколько отдельных проектов, каждый из которых может захотеть участвовать в президентских выборах для раскрутки к парламентским.





Михаил Добкин в феврале создал партию Христианские социалисты, у Вадима Новинского в марте появилась Партия мира, Вадим Рабинович курирует проект За життя.





"У нас вся фракция - кандидаты в президенты, - говорят собеседники в Оппоблоке. - Не исключено, что будет и третий, и четвертый кандидат - они есть. Добкин претендует, даже новую партию создал. И Новинский, Вилкул".





Добкин косвенно подтвердил, что будет баллотироваться, если другие кандидаты от Оппоблока покажутся ему "слишком нерейтинговыми".





Лидер фракции БПП Артур Герасимов решил не комментировать, какой из представителей Оппоблока будет более удобным оппонентом для президента: "Это вопрос не к нам, спрашивайте у них. Нам все равно, потому что мы победим".





Кто кому Рабинович





Особняком в Оппоблоке уже давно держится Рабинович. Он остается членом фракции, хотя плотно занят собственной политической силой За життя. "Я вам гарантирую, что от нашей политической силы будет кандидат в том случае, если не состоится конституционная реформа", - сказал Рабинович, отвечая на вопрос, планирует ли он участвовать в выборах президента. Он утверждает, что является сторонником передачи полномочий парламенту и устранения поста президента.





С фракцией Оппоблока у Рабиновича очень непростые отношения. "Он отщепенец", - объясняет собеседник LIGA.net. По его словам, Оппоблок очень хочет исключить его из фракции, но не очень хочет дарить мандат. "Мы его призываем, чтобы он написал заявление и вышел из фракции. А он настаивает, чтоб его исключили", - добавляют во фракции.





Один из депутатов Оппоблока говорит, что на первом этапе политической карьеры Рабинович и За життя были проектом Банковой. Но дальше в АП заметили, что его рейтинг растет, и все больше голосов оттягивает от БПП, чем от Оппоблока. Рабинович эту связь с АП отрицает: "Оппоблок у них на крючке. У них 20 лет истории совместной жизни. Со мной у них нет ничего общего". Депутат говорит, что его "мочат" по заказу Банковой, в НАПК вынесли ему несколько предписаний и "не дадут спокойно жить".





По информации других источников, сейчас влияние в проекте Мураева-Рабиновича наращивает Медведчук, который, как и Ахметов, теряет интерес к Оппоблоку. В партию За життя вступил его соратник Нестор Шуфрич, который вышел из Оппоблока, поскольку партия "перестала быть оппозицией к власти, и от нее осталось лишь название".





Но пока у Медведчука утверждают, что он не будет ставить на конкретного кандидата. На сегодняшний момент, по словам собеседника, Медведчук находится в хороших отношениях и с нынешним президентом, и с Тимошенко, и с тем же Бойко.





Похоже, Рабинович пойдет на выборы самостоятельно. Конкуренцию ему на электоральном поле юго-востока и среди пенсионеров составят еще несколько кандидатов от Оппоблока: Вилкул, Добкин, Новинский и Бойко. Для Порошенко это означает, что во втором туре - если он туда пройдет, разумеется - он встретится с Тимошенко, а это не лучший вариант для него. Но способы "уговорить" фракцию консолидироваться у Банковой тоже имеются. Первый из них - близкие отношения с Левочкиным и Ахметовым. Второй - генпрокурор Луценко, который вышел на высокие темпы лишения депутатов неприкосновенности. Последним из них был близкий к Бойко нардеп от Оппоблока Сергей Дунаев.



