Жители Киева не позволили засыпать озеро Утиное

Об этом сообщил глава ГО "Озеро Качине" Сергей Куценко.

"Вчера привезли 8 камазов песка со строительным мусором, высыпалина чернозем, который ранее сюда завезли службы по благоустройству. А сегодня утром приехал экскаватор и начал засыпать песок непосредственно в озеро", - сказал он.





Этот факт подтверждают другие местные жители.

"…Попав в объектив камеры, водитель развернул технику и уехал. Странно ... почему? Если здесь все так "законно", как пришел рассказывать впоследствии представитель Теплоэнерго и некого "Благоустройства". Полиция была вызвана в 8.09, подъехал экипаж в 9.40", - написала активистка Виктория Бегаль..

Куценко сообщил, что уже написал заявление в полицию. Также он намерен обратиться в КГГА.

Активист предположил, что сегодняшняя попытка засыпать небольшую часть озера - это "специальное зондирование, чтобы посмотреть, как отреагирует община".

"Если мы не отреагируем, то они будут продолжать работы, утверждая, что это не озеро, а лужа", - добавил он.

Напомним, на участке по ул. Здолбуновской на пересечении с ул.Тепловозной (фактически на углу с просп. Григоренко) КП "Житлоинвестбуд-УКБ" (им руководит депутат Киевсовета от БПП Вячеслав Непоп) намерен возвести шестисекционный многоэтажный дом на 1276 квартир. Эта земля была передана под застройку решением Киевсовета от 26 декабря 2014 года. Весной 2015 года начались подготовительные работы к строительству. Застройщик начал засыпать водоем. Активисты утверждают, что он является озером, тогда как городские власти и "Житлоинвестбуд-УКБ" ссылаются на решение КП "Институт генерального плана города Киева" об отсутствии водоемов на данном участке. В марте 2016-го работы продолжились. 29 марта состоялось заседании в КГГА, на котором представитель Института управления и экономии водных ресурсов заявил, что в соответствии с Водным Кодексом Украины данный водоем является озером на участке бывшего русла реки.



При этом существует решение Управления водных ресурсов в г. Киеве и Киевской области, которым водоем на Здолбуновской признается озером. Аналогичный вывод сделал Институт управления и экономии водных ресурсов. Проектные решения по поводу ликвидации данного озера не согласовывались с Госагенством водных ресурсов. За водоемом закрепилось неформальное название "Озеро Утиное" (Озеро Качине).



19-20 апреля 2015 года произошло кровавое столкновения между защитниками озера и охранниками, которых нанял застройщик. Депутат Киевсовета от данного округа Анна Сандалова ("Самопомич") обвинила в противостоянии главу "Житлоинвестбуд-УКБ" Непопа.



Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что считает уничтожение водоема на пересечении Здолбуновской и Григоренко законным.



Позже Дарницкий районный суд Киева отказал прокуратуре в наложении ареста на данный участок. Однако 25 августа арест все же был наложен. "Житлоинвестбуд-УКБ" оспаривает это решение в Апелляционном суде.



На сегодняшний день в КГГА создана рабочая групп по урегулированию данного конфликта, целью которой является поиск компромисса.

Дарницкий районный суд открыл производство по делу против активистов, выступающих в защиту озера Утиного в Киеве от застройки. Иск подан компанией "Азур Груп" с требованием возместить ущерб за то, что активисты якобы снесли забор, препятствуя строительству на пересечении улицы Здолбуновской и проспекта П. Григоренко и таким образом защищая находящееся на этом участке озеро. Третьей стороной выступает застройщик КП "Житлоинвестбуд-УКБ".



23 июня был обнародован ответ Государственной инспекции сельского хозяйства в г. Киеве на письмо столичной прокуратуры, в котором говорится, что отвод земельного участка под скандальную застройку на пересечении улицы Здолбуновской и проспекта П. Григоренко в Дарницком районе Киева был разработан и утвержден со значительными нарушениями земельного законодательства и законов Украины.



На заседание постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития, которое состоялось 14 сентября, не хватило несколько голосов для того, чтобы включить озеро Утиное в водный фонд и соответственно дать ему официально охранный статус.



10 октября 2016 года Апелляционный суд города Киева отменил решение об аресте озера Утиного.



В данный момент сохраняется статус-кво водоема на Здолбуновской и продолжаются суды над активистами.