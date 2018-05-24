Метро Киева изменит график работы в связи с финалом ЛЧ

А станция ​​Олимпийская будет закрыта на вход и выход.





В Киеве в связи с проведением финала Лиги чемпионов в ночь с 26 мая на 27 мая работа столичного метрополитена будет продлена на 3 часа. Об этом в четверг, 24 мая, сообщает пресс-служба КП Киевский метрополитен.





Так, станция ​​Олимпийская будет закрыта на вход и выход с 18:00 до окончания движения поездов. В настоящее время поезда будут следовать мимо станции Олимпийская без остановки.





Также 26 мая в связи с проведением массовых мероприятий в городе возможно ограничение на вход для пассажиров станций Арсенальная, Крещатик, Майдан Независимости, Дворец Украина, Площадь Льва Толстого, Почтовая площадь, Контрактовая площадь, Тараса Шевченко и Дворец спорта.





Напомним, встреча между Реалом и Ливерпулем пройдет 26 мая на стадионе Олимпийский в Киеве. Реал сыграет в финале Лиги чемпионов в третий раз подряд.



