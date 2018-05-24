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Украина
24 мая 18, 20:34
Метро Киева изменит график работы в связи с финалом ЛЧ
метро
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В ночь с 26 мая на 27 мая работа столичного метрополитена будет продлена на три часа.
А станция ​​Олимпийская будет закрыта на вход и выход.

В Киеве в связи с проведением финала Лиги чемпионов в ночь с 26 мая на 27 мая работа столичного метрополитена будет продлена на 3 часа. Об этом в четверг, 24 мая, сообщает пресс-служба КП Киевский метрополитен.

Так, станция ​​Олимпийская будет закрыта на вход и выход с 18:00 до окончания движения поездов. В настоящее время поезда будут следовать мимо станции Олимпийская без остановки.

Также 26 мая в связи с проведением массовых мероприятий в городе возможно ограничение на вход для пассажиров станций Арсенальная, Крещатик, Майдан Независимости, Дворец Украина, Площадь Льва Толстого, Почтовая площадь, Контрактовая площадь, Тараса Шевченко и Дворец спорта.

Напомним, встреча между Реалом и Ливерпулем пройдет 26 мая на стадионе Олимпийский в Киеве. Реал сыграет в финале Лиги чемпионов в третий раз подряд.

 источник: korrespondent.net 
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