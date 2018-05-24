В Черкассах убит депутат "Батьківщини" Сергей Гура

ЧП произошло во время нападения неизвестного на офис партии "Черкащани".

Охранник Гуры пытался отстреливаться от злоумышленника из травматического оружия, однако тот достал гранату.

По свидетельству охранника Гуры Владимира, некий Николай Гончар произвел два выстрела в район грудной клетки и головы Гуры.

Гончар был госпитализирован в "Третью городскую больницу СМП" Черкасского городского совета в связи с утратой им сознания. По результатам осмотра специалистов взрывотехнической службы ГУ НП в Черкасской области указанного офисного помещения, обнаружен труп Гуры и две гранаты типа РГД и Ф-1.





Ранее сообщалось, что в Черкассах мужчина, угрожая гранатами,захватил офис Гуры и закрылся с ним в кабинете. Также появилась информация о перестрелке, в результате которой нападавший был ранен.

Сергей Гура является партнером Бондаренко. В криминальных кругах он известен по прозвищу "Гурентий".

Источник: obozrevatel.com

