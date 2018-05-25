Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.62
USD
26.11
RUB
0.43
EUR
30.65
USD
26.14
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
25 мая 18, 10:29
Погода в Украине на сегодня 25 мая
жара
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Дожди пройдут на западе и востоке страны.

В пятницу днем,25 мая, в Киеве без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха 24-26 градусов, сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины  пройдет кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 20-26 градусов.

На севере без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха  днем 20-26 градусов.

В центре  без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха  днем 21-27 градусов.

На востоке  пройдет кратковременный дождь с грозами, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем 20-26 градусов.

На юге  без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 23-30 градусов.

В Крыму  без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 25-30 градусов.

На 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях 19-23 градуса, в Днепре возле Киева 19 градусов.

 
kp.ua
Ещё по теме:
Погода в Украине на неделю: придет ли настоящая зима?
В Украине потеплеет, местами пройдет мокрый снег
Ситуация на Закарпатье стабилизировалась
В понедельник в Украине будет тепло, дожди
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Черкасского депутата убил его бывший охранник (ВИДЕО)
noimageВ Черкассах убит депутат "Батьківщини" Сергей Гура
noimageМетро Киева изменит график работы в связи с финалом ЛЧ
noimageЖители Киева не позволили засыпать озеро Утиное
noimageКандидаты: Как раздробленный Оппоблок пойдет на выборы
Лента новостей