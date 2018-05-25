Погода в Украине на сегодня 25 мая

В пятницу днем,25 мая, в Киеве без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха 24-26 градусов, сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины пройдет кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 20-26 градусов.

На севере без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 20-26 градусов.

В центре без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 21-27 градусов.

На востоке пройдет кратковременный дождь с грозами, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем 20-26 градусов.

На юге без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 23-30 градусов.

В Крыму без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 25-30 градусов.

На 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях 19-23 градуса, в Днепре возле Киева 19 градусов.