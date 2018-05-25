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Украина
25 мая 18, 20:17
Суд отпустил Харви Вайнштейна под залог
Харви Вайнштейн
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Сегодня, 25 мая, режиссер Харви Вайнштейн, которого массово обвиняли в изнасилованиях и сексуальных домогательствах, сдался полиции.

Киногигант зашел в офис правоохранительных органов через кучу представителей СМИ. Скандальный продюсер Харви Вайнштейн самостоятельно пришел в полицейский участок в Нью-Йорке. Оттуда его в наручниках переправили в суд Манхэттена, где судья предъявил режиссеру обвинения.

В суде Вайнштейна обвинили в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Однако, сам режиссер отказался признавать свою вину.

Так, суд принял решение отпустить Харви под залог в один миллион долларов. Кроме этого, Вайнштейн будет обязан носить электронный браслет слежения и не покидать пределов штата Нью-Йорк и соседнего Коннектикута.

Отметим, что ранее в правоохранительных органах сообщали, что размер залога составит два миллиона долларов. А инсайдер сообщил изданию New York Times, что Вайнштейн заблаговременно договорился об освобождении под залог и подписку о невыезде.
telegraf.com.ua
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