Суд отпустил Харви Вайнштейна под залог

Киногигант зашел в офис правоохранительных органов через кучу представителей СМИ. Скандальный продюсер Харви Вайнштейн самостоятельно пришел в полицейский участок в Нью-Йорке. Оттуда его в наручниках переправили в суд Манхэттена, где судья предъявил режиссеру обвинения.

В суде Вайнштейна обвинили в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Однако, сам режиссер отказался признавать свою вину.

Так, суд принял решение отпустить Харви под залог в один миллион долларов. Кроме этого, Вайнштейн будет обязан носить электронный браслет слежения и не покидать пределов штата Нью-Йорк и соседнего Коннектикута.

Отметим, что ранее в правоохранительных органах сообщали, что размер залога составит два миллиона долларов. А инсайдер сообщил изданию New York Times, что Вайнштейн заблаговременно договорился об освобождении под залог и подписку о невыезде.