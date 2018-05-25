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25 мая 18, 20:57
Фан-городок на Крещатике: пиво - 60 грн, мороженое - 100
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Еда и напитки в фан-городке имеют действительно европейские цены: грузинские хачапури - 60 грн, тайское мороженое - 100 грн, пиво - 60 грн.

На главной улице Киева открыли фан-городок Фестиваль чемпионов в рамках финальных матчей мужской и женской Лиги чемпионов. Журналисты узнали цены на основные продукты в нем.

Отмечено, что попасть внутрь городка можно через четыре проходных пункта, где вас будет ждать только быстрая проверка сумок. Далее открывается свободное фанпространство - от концертной сцены к мини-футбольному полю, а между ними простираются павильоны с играми и зона фудкорта.

"Любимый напиток футбольных фанатов - это, конечно, пиво, которое можно купить на огромных зеленых стендах и в палатках с едой. Стоимость - 60 грн за бокал. Цена действительно европейская: для украинцев она "кусается", тогда как, например, англичане с удовольствием отдадут менее двух фунтов за качественное пиво. Блюда в стиле "фестиваля уличной еды", поэтому каждый найдет что-то себе по вкусу: от грузинских хачапури (60 грн) до тайского мороженого (100 грн)", - пишет издание.

В то же время фотозоны городка являются абсолютно бесплатными. В том числе и самая главная, с Кубком Лиги Чемпионов. Сфотографироваться с ним может каждый желающий, кому хватит сил выстоять немалую очередь. Рядом с Кубком стоят охранники, которые отвечают за сохранение футбольной реликвии.

 




 

Отмечается, что в целом за безопасностью футбольного городка тщательно следят правоохранители. Людей на площадке много, но толп нет. Несмотря на знаменитую активность болельщиков Ливерпуля, атмосфера доброжелательная и дружеская. Об этом свидетельствует значительное количество родителей с детьми.

Напомним, ранее Корреспондент.net выяснил, как Киев подготовился к историческому финалу ЛЧ, который пройдет 26 мая.

источник: korrespondent.net

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