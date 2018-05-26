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Новости
Украина
26 мая 18, 09:44
Ситуация в районе ООС остается сложной
ООС
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Сепаратисты 33 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, ранения получил два бойца.

За прошедшие сутки сепаратисты 33 раза открывали огонь по позициям Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе, в том числе 13 с применением тяжелого вооружения. В результате ранены двое украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр операции утром в субботу, 26 мая.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается сложной. Боевые действия продолжались почти по всей линии соприкосновения, с применением российско-оккупационными войсками запрещенных образцов оружия", – говорится в сводке. 

Наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Луганское, Марьинка, Водяное и Широкино.

"Подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ и вели активную оборону, не позволяя оккупантам вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций", – сказано в сообщении. 

По данным украинской разведки, уничтожено 2 и ранено 4 сепаратиста.

Напомним, за сутки 24 мая подразделения сепаратистов 36 раз открывали огонь по позициям ВСУ.
bigmir.net
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