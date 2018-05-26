ВДВ официально переименованы в Десантно-штурмовые войска

В Украине вступил в силу закон № 2396-VIII о переименовании ВДВ в Десантно-штурмовые войска.

С сегодняшнего дня в Украине будут не Высокомобильные десантные войска, а Десантно-штурмовые с аббревиатурой ДШВ.

Переименовать такой род войск решили, чтобы избежать совпадения аббревиатуры с названием российских Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Документ внес изменения в законы "О Вооруженных силах Украины", "Об обороне Украины" и "О правовом режиме военного положения".

Напомним, Верховная Рада приняла соответствующий президентский законопроект в апреле текущего года 236 голосами народных депутатов. Недавно Порошенко подписал документ.