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Новости
Украина
26 мая 18, 11:48
В здании УПЦ КП в Киеве распылили слезоточивый газ
УПЦ КП
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В результате инцидента пострадала монахиня

В пятницу, 25 мая, в центре Киева в здании УПЦ Киевского патриархата распылили неизвестный газ. Об этом сообщается на сайте патриархата.

Пострадала эконом — монахиня Варвара.

Кто нападал — неизвестно, эти люди скрылись и во время нападения они никак не объясняли свои действия.


Представители церкви считают, что есть намерение обострить ситуацию с церковной среде накануне решения вселенского патриарха о создании автокефальной церкви в Украине.

Ранее в УПЦ КП заявили, что есть многочисленные факты политического и государственного вмешательства со стороны Российской Федерации и прокремлевских политических сил в Украине в процесс предоставления Украинской церкви автокефалии.

Напомним, Константинополь начал процесс предоставления автокефалии УПЦ
Delo
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