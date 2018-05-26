В здании УПЦ КП в Киеве распылили слезоточивый газ

В пятницу, 25 мая, в центре Киева в здании УПЦ Киевского патриархата распылили неизвестный газ. Об этом сообщается на сайте патриархата.

Пострадала эконом — монахиня Варвара.

Кто нападал — неизвестно, эти люди скрылись и во время нападения они никак не объясняли свои действия.





Представители церкви считают, что есть намерение обострить ситуацию с церковной среде накануне решения вселенского патриарха о создании автокефальной церкви в Украине.

Ранее в УПЦ КП заявили, что есть многочисленные факты политического и государственного вмешательства со стороны Российской Федерации и прокремлевских политических сил в Украине в процесс предоставления Украинской церкви автокефалии.

Напомним, Константинополь начал процесс предоставления автокефалии УПЦ