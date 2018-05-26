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Новости
Украина
26 мая 18, 12:23
В Борисполе задержали иранца, заявившего, что он террорист
задержание иранца
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Задержанный следовал транзитом из Тегерана. При как их обстоятельствах произошло его задержание, не уточняется.

В аэропорту Борисполь пограничники задержали гражданина Ирана якобы из-за того, что тот во время посадки заявил, что он террорист. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян на своей странице в Facebook в субботу, 26 мая.

"Сегодня утром в терминале Д аэропорта Борисполь во время посадки на рейс в Стокгольм один из пассажиров - гражданин Ирана заявил, что является террористом", - написал он.


При каких обстоятельствах это произошло, не уточняется.  Представитель ГПСУ сообщил, что задержанный следовал транзитом из Тегерана.

Напомним, за порядком во время финала Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет сегодня вечером в Киеве, будут следить 10 тысяч сотрудников ведомств системы МВД.
Korrespondent
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