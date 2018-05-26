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Новости
Украина
26 мая 18, 20:33
На границе с Крымом задержали женщину-дезертира
граница
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Она проходила службу в одной из воинских частей ВСУ на территории Крыма, но после аннексии не явилась в свою воинскую часть, которая была перемещена на материк.

Херсонские пограничники задержали женщину, которая была в розыске за дезертирство. Об этом сообщили в Азово-Черноморском региональном управлении Госпогранслужбы.

- Сегодня ночью в контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак" с территории аннексированного Крыма в пешем порядке прибыла 39-летняя гражданка Украины. Во время проверки документов пограничники установили, что в соответствии с базой данных гражданка разыскивается правоохранительными органами Украины за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 408 УК "Дезертирство". Как выяснилось, она проходила службу в одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины на территории Крыма, но после аннексии полуострова не пришла в свою воинскую часть, которая была перемещена на материк, - сообщили в пресс-службе.

Женщину передали правоохранителям. 
kp.ua
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