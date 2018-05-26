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Новости
Украина
26 мая 18, 20:47
Разоблачена группа пограничников-взяточников на Закарпатье
СБУ
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Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры разоблачили на взятке начальника группы младших инспекторов одного из отделов Мукачевского пограничного отряда.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что сержант требовал от местного жителя более тысячи шестьсот долларов США за содействие в незаконном перемещении через государственную границу Украины семнадцати тысяч пачек сигарет.

Оперативники спецслужбы задержали военнослужащего, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, во время получения им второй части ранее оговоренной суммы взятки в размере более тысячи американских долларов.

Кроме того, сотрудники СБ Украины задокументировали факт сбыта пограничником амфетамина этом же местному жителю. Решается вопрос об объявлении сержанту о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия".
censor.net.ua
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