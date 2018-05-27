Король Испании и Порошенко прибыли на матч ЛЧ

На финале Лиги чемпионов УЕФА между "Реалом" и "Ливерпулем" присутствуют Президент Украины Петр Порошенко и король Испании Хуан Карлос.

Комментатор официальной тансляции сообщил, что на матч прибыли Президент Украины Петр Порошенко, король Испании и президент УЕФА Александр Чеферин.

Как сообщалось, в Киеве в 21:45 26 мая начался финал Лиги чемпионов. Мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль" начали решающую битву за трофей ЛЧ.





НСК "Олимпийский" почти весь заполнен болельщиками команд. Как сторонники мерсисайдцев, так и сливочных поют в поддержку своих любимцев.