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Украина
26 мая 18, 23:02
Король Испании и Порошенко прибыли на матч ЛЧ
Король Испании
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Решающий матч Лиги Чемпионов начался в Киеве в 21:45.

На финале Лиги чемпионов УЕФА между "Реалом" и "Ливерпулем" присутствуют Президент Украины Петр Порошенко и король Испании Хуан Карлос.

Комментатор официальной тансляции сообщил, что на матч прибыли Президент Украины Петр Порошенко, король Испании и президент УЕФА Александр Чеферин.

Как сообщалось, в Киеве в 21:45 26 мая начался финал Лиги чемпионов. Мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль" начали решающую битву за трофей ЛЧ.


НСК "Олимпийский" почти весь заполнен болельщиками команд. Как сторонники мерсисайдцев, так и сливочных поют в поддержку своих любимцев.
telegraf.com.ua
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