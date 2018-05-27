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Новости
Украина
26 мая 18, 23:07
Кабмин просит Раду уволить Данилюка
Данилюк
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По данным СМИ, министром финансов предлагают назначить председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Южанину.

Кабинет министров обратился к парламенту с предложением об отставке Александра Данилюка с поста министра финансов. Об этом пишет Зеркало недели, ссылаясь на источники.

По их словам, на предостережения некоторых министров о том, что отставка Данилюка повлияет и на без того напряженные отношения Украины и Международного валютного фонда, премьер-министр Владимир Гройсман ответил, что сам со всем справится.

По данным издания, партнеры из Народного фронта посоветовали премьеру не настаивать на назначении вместо Данилюка его первого зама Оксаны Маркаровой и согласиться на кандидатуру, которую якобы предлагает президент - Нину Южанину.

Отметим, на заседании Кабмина 23 мая произошла ссора Данилюка и Гройсмана. Министр потребовал назначить себе пятого заместителя. На что Гройсман ответил, что не будет этого делать. 

В ответ на это Данилюк сказал, что пусть в таком случае на него самого готовят представление на отставку.   
bigmir.net
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